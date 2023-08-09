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        Haberler Gündem BİM aktüel 8-11 Ağustos 2023 kataloğu: Bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fırsatları neler içeriyor?

        BİM 8-11 Ağustos 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

        BİM aktüel 8-11 Ağustos 2023 kataloğu yayımlandı. BİM'de her hafta salı ve cuma günleri sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünlerden ilki yarın müşterisiyle buluşacak. Alışverişseverler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu merak ediyor. BİM'de bu hafta; bebek bezi 176,50 TL, 2 katlı kağıt havlu 78,50 TL, kadın kısa tayt 55 TL, allık 65 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 8-11 Ağustos 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:23
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. BİM aktüel kataloğunda kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 8-11 Ağustos 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...

          BİM 8 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

          Agu Baby Bebek Bezi 176,50 TL

          Bingo Toz Deterjan 165 TL

          Urban Care Şampuan 65 TL

          Listerine Ağız Bakım Suyu 32,50 TL

          Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 Katlı 12'li 78,50 TL

          Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 32'li 121,50 TL

        • 2

          Elite Life Sporcu Büstiyer Kadın 59 TL

          Elite Life Sporcu Kısa Tayt Kadın 55 TL

          Elite Life Boxer Erkek 39,50 TL

          Bolero Lisanslı Soket Çorap Bebek 12,50 TL

          Yürüyüş ve Koşu Bandanası 29,50 TL

          Note Allık 65 TL

          Note Kalem Kapatıcı 60 TL

        • 3

          BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

          Dijitsu 65 İNÇ UHD ANDROID LED TV 10.999 TL

          Range Buharlı Ütü 2400W 499 TL

          Dijitsu Vantilatör 399 TL

          Blaupunkt Akıllı Tartı 399 TL

          Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör 399 TL

          Katlanabilir Kamp Sandalyesi 167,50 TL

        • 4

          Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799 TL

          Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı DB100 3.199 TL

          Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299 TL

          Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi 349 TL

          Bonera Ezme Tava 199 TL

          Bonera Ezme Derin Tencere 329 TL

          Saban Poşet Sepeti 27,50 TL

        • 5

          Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 429 TL

          Dunlop Matara 1,1 l 79 TL

          Bulaşıklık 46,50 TL

          Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 167,50 TL

        • 6

          Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL

          Molinella Blackout Fon Perde 125 TL

          Katlanır Yatak 799 TL

          HotWheels Taşıyıcı Şehir Seti 149 TL

          Smartland İnşaat Seti Kinetik Kum 149 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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