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        Haberler Gündem BİM aktüel 6 Ekim 2023 kataloğu: BİM'e ankastre set ve çeyizlikler geliyor! Bu hafta BİM'de neler var?

        BİM 6 Ekim kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:16
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        • 1

          6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 6 Ekim 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM 6 EKİM 2023 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Glass In Love Vazo - 24x16 cm (169 TL)

          Glass In Love 3’lü Dondurma/Tatlı Kasesi (75 TL)

          Glass In Love Ayaklı Meyvelik (209 TL)

          Glass In Love 6+1 Pasta Servis Seti (295 TL)

          Glass In Love 6+1 Sürahi Seti (229 TL)

        • 3

          Kütahya Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı (2.249 TL)

          Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı 12 Parça (195 TL)

          Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı (1.179 TL)

          Emsan Ezme Derin Tencere - 24 cm (379 TL)

          Ezme Karnıyarık Tenceresi - 26 cm (429 TL)

        • 4

          Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (5.999 TL)

          Premium Ütü Masası (899 TL)

          Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 (3.299 TL)

          Alüminyum Kurutmalık - 60,5x190x127 cm (499 TL)

          Arnica Blender Seti (1.099 TL)

        • 5

          LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA (16.999 TL)

          HP Notebook 7N4W2AA (11.599 TL)

          USB Şarjlı Masa Lambası (129 TL)

          Elektronik Yazı Tahtası (159 TL)

          CASPER VIA X30 8/128 GB CEP TELEFONU (7.899 TL)

          Polosmart Akılllı Bileklik (179 TL)

          Polosmart Çoklayıcı/Çevirici 5in1 Adaptör (229 TL)

        • 6

          Konuşan Defne Bebek (279 TL)

          Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları (247,50 TL)

          Clementino Lisanslı Puzzle 60 parça (59 TL)

          MGS Oyuncak Bulaşık Sepeti (99 TL)

          MGS Oyuncak Robot (179 TL)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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