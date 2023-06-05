Bu haftaki yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 6-9 Haziran 2023 BİM aktüel kataloğunda güneş kremleri, bronzlaştırıcı güneş yağı, seyahet seti, bavul gibi tatil ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...
BİM 6 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Sebamed Güneş Koruyucu Bebek Sütü 50 SPF - 195 TL
Dermokil Güneş Kremi 50 SPF - 99 TL
Dermokil Güneş Koruyucu Sprey - 129 TL
Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı - 195 TL
Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 50 SPF - 265 TL
Nivea Güneş Koruyucu Jel Krem 30 SPF - 269 TL
Mara Işıltılı Güneş Sonrası Losyon - 59 TL
Angie Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 SPF - 69 TL
Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı - 69 TL
Loreal Sun Kiss Saç Açıcı Jel - 74,50 TL