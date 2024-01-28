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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 30 Ocak 2024 kataloğu Salı kampanyaları: Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyatları listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM 30 Ocak 2024 kataloğu çıktı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM 30 Ocak 2024 aktüel kataloğu marketin internet sitesinde paylaşıldı. Farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki ürün salı günü müşterileriyle buluşacak. 30 Ocak 2024 BİM kataloğunda; sütlü ve bitter çikolatalı atıştırmalıklar ile temel gıda ürünleri ön plana çıkıyor. İşte, 30 Ocak 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:23
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        • 1

          BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacka. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 30 Ocak 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 30 OCAK 2024 KATALOĞU

          İçim Yarım Yağlı Yoğurt - 125 TL

          Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir - 115 TL

          Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir - 179 TL

          Kerem Labne - 85 TL

          Torku Ayran - 22,50 TL

          Activia Laktozsuz Yoğurt - 36,50 TL

          Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 159 TL

          Superfresh Patates - 150 TL

          Superfresh Mantı - 79,50 TL

        • 2

          Tadelle - 34,50 TL

          Eti Antep Fıstlıklı Çikolata - 29 TL

          Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata - 49 TL

          Eti Karam Çikolata - 15 TL

          Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Dolgulu Kek - 23,50 TL

          Eti Gong Pops Mısır Patlağı - 27 TL

        • 3

          BİM AKTÜEL 2 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20,999 TL

          TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL

          Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL

          Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL

          Range Çay Makinesi - 899 TL

          Heifer Mega Robot Blender Set - 899 TL

        • 4

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL

          Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL

          Kumtel Fastfryer - 1.599 TL

          Kumtel Vakum Makinesi - 899 TL

          Kumtel Elektrikli Tekli Ocak - 499 TL

          Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL

        • 5

          Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL

          Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL

          Meyveli Gitar - 69 TL

          Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL

          Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL

          Küvette Bebek - 89 TL

          Dıytoy - Manyetik Kutu Oyunları - 49,50 TL

          Barbie Mini Çantlaı Kırtasiye Seti - 149 TL

        • 6

          Kaşmir Halı - 799 TL

          Kadın Terlik - 44,50 TL

          Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik - 249 TL

          Çilek Desenli Pijama Takımı - 229 TL

          Çilek Desenli Mutfak Önlüğü - 55 TL

          Paspas - 44,50 TL

          Düz Dikişsiz Bone - 29,50 TL

          Çamaşır Yıkama Filesi - 19,50 TL

        • 7

          Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri - 95 TL

          Çırpıcı Set - 34,50 TL

          Benante Kavanoz - 259 TL

          Rakle Ölçü Bardağı - 21,50 TL

          Büyük Boy Çaydanlık - 499 TL

          Kapaklı Mikser Kabı - 39,50 TL

        • 8

          Paşabahçe Estrella Kase 6'lı - 109 TL

          Paşabahçe Borcam Sufle Kabı - 23,50 TL

          Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa - 32,50 TL

          Naturalove Akasya Kurabiyelik - 249 TL

          Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı - 45 TL

          Ayaklı Su/Meşrubat Sebili - 179 T

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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