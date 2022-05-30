BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. BİM 3 Haziran 2022 kataloğu ürünleri Cuma günü satışa sunulacak. 3 Haziran BİM katalog bu hafta teknolojik aletlerden nevresim takımına, küçük ev aletlerinden yemek takımına birbirinden indirimli pek çok ürün müşterisiyle buluşacak. İşte bu hafta 3 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu