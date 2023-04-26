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BİM aktüel 28 Nisan 2023 kataloğu: BİM'de elektrikli bisiklet satışa çıkıyor! Bu hafta BİM katalog ürünleri

BİM 28 Nisan 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu haftaki 28 Nisan 2023 Cuma BİM kataloğunda elektrikli bisikletten televizyona, robot süpürgeden sütlü Türk kahvesi makinesine pek çok indirimli ürün yer alıyor. İşte BİM 28 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünleri...

Giriş: 26.04.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 28 Nisan 2023 BİM aktüel katalog ürünleri...

    BİM 28 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Elektrikli bisiklet 11.999 TL

    Şarjlı kablosuz dikey süpürge 2.499 TL

    Dijitsu 50 İNÇ 4K Android TV 5.999 TL

    Fakir robot süpürge 4.499 TL

    Philips buhar jeneratörlü ütü 2.199 TL

    Cam set üstü ocak 1.199 TL

    Sütlü Türk kahvesi makinesi 689 TL

  • Bultaklı Benim İlk Arabam 159 TL

    Sallanan at 279 TL

    Banyo-mama oturağı 129 TL

    Lüks minderli mama sandalyesi 379 TL

    Eğitici aktivite masası 189 TL

    Çocuk küveti 229 TL

  • Karnıyarık tenceresi 179 TL

    Derin tencere 169 TL

    Tava 89 TL

    Çelik ürünleri 129 TL

    Krep tavası 109 TL

    Deterjan hazneli mop 245 TL

    Banyo paspas seti 145 TL

  • Eğitici öğretici yaşa göre tablet 249 TL

    İlk kumandam 119 TL

    Geometrik şekiller oyunu 79 TL

    Bebek aktivite halısı 195 TL

    Mama sandalyesi oyuncağı 79 TL

    Koordinasyon oyunu 119 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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