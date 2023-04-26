BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 28 Nisan 2023 BİM aktüel katalog ürünleri...
BİM 28 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Elektrikli bisiklet 11.999 TL
Şarjlı kablosuz dikey süpürge 2.499 TL
Dijitsu 50 İNÇ 4K Android TV 5.999 TL
Fakir robot süpürge 4.499 TL
Philips buhar jeneratörlü ütü 2.199 TL
Cam set üstü ocak 1.199 TL
Sütlü Türk kahvesi makinesi 689 TL