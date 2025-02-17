"BİM'de bu hafta neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 21 Şubat'ta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...