BİM 21 Şubat kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel 21 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 21 Şubat BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
Giriş: 17.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:12
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"BİM'de bu hafta neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 21 Şubat'ta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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