BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 2 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 2 Şubat 2024 aktüel kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerden birçok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. 2 Şubat 2024 BİM kataloğunda; oyuncak çeşitleri ve mutfak araç gereçleri öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta BİM'de turbo cam ankastre set 6.999 TL, smart nanocell TV 20.999 TL, büyük boy çaydanlık 499 TL'den satışa çıkacak. . İşte, 2 Şubat 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta yine cuma günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 2 Şubat 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 2 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20.999 TL
TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL
Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL
Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL
Range Çay Makinesi - 899 TL
Heifer Mega Robot Blender Set - 899 TL
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
Kumtel Fastfryer - 1.599 TL
Kumtel Vakum Makinesi - 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak - 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL
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Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL
Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL
Meyveli Gitar - 69 TL
Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL
Küvette Bebek - 89 TL
Dıytoy - Manyetik Kutu Oyunları - 49,50 TL
Barbie Mini Çantlaı Kırtasiye Seti - 149 TL
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Kaşmir Halı - 799 TL
Kadın Terlik - 44,50 TL
Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik - 249 TL
Çilek Desenli Pijama Takımı - 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü - 55 TL
Paspas - 44,50 TL
Düz Dikişsiz Bone - 29,50 TL
Çamaşır Yıkama Filesi - 19,50 TL
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Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri - 95 TL
Çırpıcı Set - 34,50 TL
Benante Kavanoz - 259 TL
Rakle Ölçü Bardağı - 21,50 TL
Büyük Boy Çaydanlık - 499 TL
Kapaklı Mikser Kabı - 39,50 TL
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Paşabahçe Estrella Kase 6'lı - 109 TL
Paşabahçe Borcam Sufle Kabı - 23,50 TL
Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa - 32,50 TL
Naturalove Akasya Kurabiyelik - 249 TL
Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı - 45 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili - 179 T