Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta yine cuma günü pek çok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 2 Şubat 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 2 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

LG 55 Inç Smart Nanocell TV - 20.999 TL

TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL

Dijitsu 65 Inç UHD Webos TV - 14.799 TL

Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 6.999 TL

Range Çay Makinesi - 899 TL

Heifer Mega Robot Blender Set - 899 TL