BİM aktüel 2 - 7 Şubat 2024 kataloğu yayında!
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni aya özel 2 - 7 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM aktüel ürünler 2 - 7 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 - 7 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
Kumtel Fastfryer - 1.599 TL
Kumtel Vakum Makinesi - 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak - 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL
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Clementoni Robotik Jumpingbot - 229 TL
Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir - 79 TL
Meyveli Gitar - 69 TL
Oyuncak Arabalı Tır - 259 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar - 44,50 TL
Küvette Bebek - 89 TL
Dıytoy - Manyetik Kutu Oyunları - 49,50 TL
Barbie Mini Çantlaı Kırtasiye Seti - 149 TL
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Kaşmir Halı - 799 TL
Kadın Terlik - 44,50 TL
Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik - 249 TL
Çilek Desenli Pijama Takımı - 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü - 55 TL
Paspas - 44,50 TL
Düz Dikişsiz Bone - 29,50 TL
Çamaşır Yıkama Filesi - 19,50 TL
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Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri - 95 TL
Çırpıcı Set - 34,50 TL
Benante Kavanoz - 259 TL
Rakle Ölçü Bardağı - 21,50 TL
Büyük Boy Çaydanlık - 499 TL
Kapaklı Mikser Kabı - 39,50 TL
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Paşabahçe Estrella Kase 6'lı - 109 TL
Paşabahçe Borcam Sufle Kabı - 23,50 TL
Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa - 32,50 TL
Naturalove Akasya Kurabiyelik - 249 TL
Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı - 45 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili - 179 T
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