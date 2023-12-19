BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 19-22 Aralık 2023 BİM katalog indirimli ürünleri
BİM 19-22 Aralık 2023 aktüel kataloğu internet sitesinde yayınlandı. Bu hafta BİM'de farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün salı ve cuma günleri raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM kataloğunda; kozalak mum 39,50 TL, kozalak&kokina led ışık zinciri 219 TL, filtre kahve makinesi 1.799 TL, buharlı ütü 1.799 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 19-22 Aralık 2023 Salı ve Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyatları listesi...
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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 19-22 Aralık 2023 salı ve cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 19 ARALIK 2023 KATALOĞU
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 15 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU
Ülker Çokokrem 650 g 62.50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 42,50 TL
Ülker Finger Bisküvi 750 g 47,50 TL
Uno Pasta Keki Kakaolu & Sade 320 g 44,50 TL
Ülker Çokoprens Dark Kakaolu Sandviç Bisküvi 24,50 TL
Haribo Yumuşak Şeker Solucan 19,50 TL
Daphne Pul Çikolata 21,50 TL
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Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 245 TL
Angie - R95 Parfüm 99 TL
Familia Plus Tuvalet Kağıdı 12'li 56 TL
Familia Plus Kağıt Havlu 8'li 54 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 85,75 TL
Sleepy Yüzey Temizleme Mendili 77,50 TL
Golden Rose Lip Gloss 69 TL
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Kozalak Mum 39,50 TL
Kozalak&Kokina Led Işık Zinciri 219 TL
Dekoratif Lamba 269 TL
Işıklı Dekor 239 TL
100’lü Led Işık Zinciri 109 TL
Dekoratif Ev 149 TL
Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL
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BİM AKTÜEL 21 ARALIK 2023 KATALOĞU
Philips Air Fryer HD9650 5.499 TL
Philips Süpürge FC9330 3.999 TL
Philips Azur Buharlı Ütü GC4537/70 1.799 TL
Braun Multiquick Blender Set MQ7025X 2.049 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi Cafehouse Pure Aroma KF560/1 1.799 TL
Nautica Akıllı Tartı 349 TL
Polosmart Metalik Membran Klavye PGM28 269 TL
House Pratik Işıklı Kumbara 249 TL
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Berlin Düdüklü Tencere Seti 599 TL
Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL
Benante Çerezlik Seti 139 TL
Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 139 TL
Benante Desenli Baharat Seti 139 TL
Cook Love Muffin Kek Kalıbı 109 TL
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Çift Kişilik Fitilli Yorgan 899 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL
2’li Fitilli Yastık Kılıfı 199 TL
Oduncu Gömlek Erkek 219 TL
Baskılı Soft Tv Battaniyesi 229 TL
Kapitone Büyük Cüzdan 82,50 TL
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Piccolo Mondi Manyetik Eğitici Bloklar 479 TL
Maket Blok Oyuncak Dinozor 399 TL
Şakacı Korsan Oyunu 399 TL
Animasyon Balon Seti 22,50 TL
Leiia Oyuncak Bebek 129 TL
Articolo Müzikli Işıklı Kar Küresi 169 TL
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Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 179 TL
Mgs Oyuncak Uçak Gemisi 299 TL
Hot Wheels 3’lü Arabalar 149 TL
Barbie Doktor Seti 249 TL
Pufu Peluş Tırtıl 209 TL
Piccolo Mondi Robota Dönen Uşak 179