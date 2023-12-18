BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 19-22 Aralık 2023 salı ve cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 19 ARALIK 2023 KATALOĞU

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 15 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU

Ülker Çokokrem 650 g 62.50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 42,50 TL

Ülker Finger Bisküvi 750 g 47,50 TL

Uno Pasta Keki Kakaolu & Sade 320 g 44,50 TL

Ülker Çokoprens Dark Kakaolu Sandviç Bisküvi 24,50 TL

Haribo Yumuşak Şeker Solucan 19,50 TL

Daphne Pul Çikolata 21,50 TL