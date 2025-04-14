BİM aktüel kataloğu indirimleri belli oldu! 15-18 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
15-18 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Kataloğa göre temel gıda, teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri müşterileriyle buluşacak. En dikkat çeken ürünler ise kickscooter, buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set oldu. Alışveriş severler haftanın BİM aktüel kataloğu incelemelerine başladı. İşte BİM aktüel ürünler 15-18 Nisan kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15-18 Nisan 2025 Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak indirimli ürünler için incelemeler başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu Salı ve Cuma temel gıdanın yanı sıra klima, cep telefonu, televizyon, elektrikli düdüklü tencere, kickscooter, buharlı mop temizleyici, cam ankastre set gibi birbirinden farklı ürünler alıcılarını bekliyor olacak. BİM'de bu haftanın fırsatları haberimizde! İşte, 15-18 Nisan 2025 BİM kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 NİSAN 2025
Safya Ayçiçek Yağı 5 L 305 TL
Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 g 25 TL
Filiz Yumurtalı Uzun Erişte Makarna- 350 g 25 TL
Sabah Paket Margarin 4x250 g 72,50 TL
Ülker Teremyağ Sıvı Margarin 600 ml 49,75 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 227,50 TL
Namlı Siyah Zeytin 169 TL
Tat Domates Salçası 1500 g 77,50 TL
Duru Hazır Yemek Barbunya Pilaki 400 g 26,50 TL
Duru Hazır Yemek Bulgur Pilavı Çeşitleri 250 g 24 TL
Dr. Oetker Zencefilli Tarçınlı Kurabiye 500 g 60 TL
Tukaş Kornişon Turşu 1650 g 59,50 TL
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5’li paket Nesquik Gofret 35 TL
Beyaz Çikolata 60 g 27 TL
Damak Ezme Antep Fıstığı Parçalı ve Ezmeli Beyaz Çikolata 49 TL
Kitkat Chunky Beyaz ve Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 38 g 19 TL
Nescafe Xpress Soğuk Kahve 39,50 TL
Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 39,50 TL
Nescafe Çözünebilir Kahve Taster's Choice 100 g 79,50 TL
Nestle Kahve Beyazlatıcı Coffee Mate 625 g 115 TL
Nesquik Duo Sütlü & Beyaz Çikolata 70 g 39 TL
Çamlıca Gazoz 6x200 ml 65 TL
Keyifçe Antep Fıstığı 500 g 299 TL
Simbat Turna Yemişi 150 g 59,50 TL
Luppo Mega Paket 14 x 23 g 75 TL
Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz 2,5 L 48,50 TL
Cafe Crown 3ü1 Arada Hazır Kahve Kavanoz 32x17,5 g 139 TL
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Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL
Kotex Hijyenik Ped Extra Uzun Gece 42 cm 45 TL
Komili Islak Havlu 3x60’lı 49,75 TL
Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 319 TL
Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsül 279 TL
Oral-B Hassasiyet Diş Macunu 50 ml 39 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 3'lü Fırsat Paketi 148,50 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuz 1,3 kg 67,50 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 67,50 TL
Porçöz Yüzey Temizleyici 750 ml 49,50 TL
Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 3 L 69,75 TL
Maybelline New York Fit Me Krem Kapatıcı 289 TL
Göz Kalemi 119 TL
Taft Saç Spreyi 105 TL
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 NİSAN 2025
Fujiplus Inverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL
Segway Kickscooter 13.990 TL
Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL
Polosmart Soundbar 649 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 21.900 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 12.900 TL
HP Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL
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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre 8.950 TL
Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950 TL
Mini Fırın 1.590 TL
Sürgülü Aspiratör 1.350 TL
Onvo İnox Tost Makinesi 2.150 TL
Fakir Range Çay Makinesi 899 TL
Philips Doğrayıcı 1.450 TL
Kablolu Dikey Süpürge 1.090 TL
Buharlı Çok Amaçlı Temizleyici Mop 2.450 TL
Çubuk Blender 799 TL
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Çiçek Blok Oyuncak 139 TL
Esnek Boru Robotlar 59 TL
Oyuncak Köpek Balığı Blok Oyuncak 329 TL
Dinozor Soft Atış Seti 549 TL
Manyetik Eğitici Puzzle 36 Parça 649 TL
Oyuncak Kepçe Model Araba 399 TL
Köpek Kuaförü Arabası 379 TL
Lego Polis Arabası 94 Parça 329 TL
Mekanik Robotik Slitherbot 399 TL
Tatlı Menü Seti 79 TL
Çocuk Valiz 699 TL
Saç Örgü Makinesi Pilli 279 TL
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8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Çelik Termos ~2 L 579 TL
3 Bardaklı Termos ~500 ml 549 TL
Pelüş Defter 169 TL
2 Renkli Eğlenceli Tükenmez Kalem 39,50 TL
Kilitli Günlük 149 TL
Matara ~700 Ml 159 TL
4'lü Fosforlu Kalem 89 TL
Simli Pullu Sticker Set 39,50 TL
Işıklı Scooter 679 TL
Oyuncak Model Bebek 599 TL
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Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm 349 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
El Havlusu 34,50 TL
Banyo Paspas Seti 289 TL
Jogger Pantolon Erkek 569 TL
Hambez Pantolon Kadın 249 TL
Dokuma Viskon Pantolon Kadın 199 TL
Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 219 TL
Büyük Kutu ~30x40x60 cm 229 TL
Baza Kutulu Hurç ~50x19x40 cm 189 TL
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Çok Amaçlı Bıçak Organizer 89 TL
4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL
Rendeli Saklama/Karıştırma Kabı ~24 cm 179 TL
Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL
3 Bölmeli Organizer Kutu 59 TL
3’lü Dikdörtgen Saklama Kabı 44,50 TL
Erzak Kabı ~1,7 L 34,50 TL
Yuvarlak Tepsi ~35 cm 79 TL
Bölmeli Çay Kutusu 99 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 89 TL
Salata Kurutucu 139 TL
Dolma Kapağı ~21 cm 45 TL
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Alüminyum Döküm Gözleme Tavası 599 TL
Cam 6’lı Tabaklı Tatlı Kasesi 299 TL
3'lü Joker Kupa 219 TL
Emaye Kızartma Tavası 429 TL
Emaye Koçerol 279 TL
12 Parça Rölyefli Porselen Fincan Takımı 359 TL
Paşabahçe Melis Çay Seti 12 Parça 249 TL
6'lı Gold Tatlı Bıçağı 329 TL
6'lı Gold Tatlı Çatalı 209 TL
Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL
Renkli Cam Su Şişesi 179 TL
3'lü Cam Vazo Seti 219 TL