BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta 11 Ağustos 2023 BİM indirimli ürünleri
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta BİM 11 Ağustos 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu Cuma fırsatlarında pekçok farklı ürün sınırlı sayıda raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; vantilatör 399 TL, elektrikli düdüklü tencere 1.299 TL, tezgahaltı buzdolabı 3.199 TL, katlanır yatak 799 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 11 Ağustos 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
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BİM 11 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta satışa sunulacak ürünler açıklandı. BİM aktüel kataloğunda birçok avantajlı ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 11 Ağustos 2023 Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu...
BİM 11 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 65 İNÇ UHD ANDROID LED TV 10.999 TL
Range Buharlı Ütü 2400W 499 TL
Dijitsu Vantilatör 399 TL
Blaupunkt Akıllı Tartı 399 TL
Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör 399 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 167,50 TL
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Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799 TL
Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı DB100 3.199 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299 TL
Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Bonera Ezme Tava 199 TL
Bonera Ezme Derin Tencere 329 TL
Saban Poşet Sepeti 27,50 TL
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Bambu Standlı Porselen Fincan Seti 429 TL
Dunlop Matara 1,1 L. 79 TL
Bulaşıklık 46,50 TL
Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 167,50 TL
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Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 289 TL
Molinella Blackout Fon Perde 125 TL
Katlanır Yatak 799 TL
HotWheels Taşıyıcı Şehir Seti 149 TL
Smartland İnşaat Seti Kinetik Kum 149 TL