BİM aktüel 9 Ocak... BİM, her hafta indirimli ürünlerini sunduğu birçok aktüel ürünü getiriyor. Bu hafta Salı yani 9 Ocak'tan itibaren geçerli olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; çamaşır makinesi, Türk kahvesi makinesi, set üstü ocak ve saç kurutma makinesi gibi hem büyük hem de küçük ev aletleri geliyor. İşte, 9 Ocak 2024 BİM aktüel indirimli ürünler listesi...