BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta REGAL marka üç çekmeceli derin dondurucu, AKEL marka davul fırın ve katmer gözleme sacı ile TEFAL marka düdüklü tencere öne çıkıyor. Bu ürünlerin dışında birçok elektrikli alet ve ev hanımlarını sevindirecek ürün de şaşırtıcı indirimlerle raflardaki yerlerini alacak. İşte 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...