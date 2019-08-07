BİM'de bu hafta REGAL üç çekmeceli derin dondurucu, AKEL davul fırın, AKEL katmer gözleme sacı ve TEFAL düdüklü tencere öne çıkan ürünler olarak görülüyor. Ancak, bu ürünlerin dışında pek çok elektronik alette, ev gerecinde, çocuk oyuncaklarında ve giyim ürünlerinde de şaşırtıcı indirimler bulunuyor. İşte BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...