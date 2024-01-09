BİM'e buzdolabı ve çamaşır makinesi geliyor! İşte 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel kataloğu yayınlandı. BİM 9-12 Ocak 2024 kataloğunda çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, su ısıtıcısı gibi büyük ve küçük ev aletleri yer alıyor. Bunun yanında mutfak gereçleri ve tekstil ürünlerine de yer verilen aktüel kataloğu bugünden itibaren geçerli. İşte, 9-12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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BİM aktüel 9-12 Ocak... BİM her hafta indirimli ürünlerin olduğu aktüel kataloğunu yayınlıyor. Bu Cuma yani 9 Ocak günü tüm şubelere gelecek indirimli ürünlerin bulunduğu güncel katalogta bu hafta buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi büyük ev eşyaları bulunuyor. İşte, 9-12 Ocak 2024 Salı, Çarşamba ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
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BİM AKTÜEL 9 OCAK 2024 KATALOĞU
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 189 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 99,50 TL
İçim Ayran 19,90 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 42,50 TL
Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL
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Sunar Mısır Yağı 169,75 TL
Saban Pilavlık Bulgur 45 TL
Meram Un 125 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri 19,00 TL
Safir İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL
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Ariel Toz Deterjan 299 TL
Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 36,75 TL
Koroplast Streç Film 36,50 TL
Peros Çamaşır Deterjanı 99,50 TL
Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL
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BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU
Keysmart nofrost buzdolabı 12.999 TL
Keysmart nofrost buzdolabı 11.499 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi 7.999 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.299 TL
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BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 KATALOĞU
TCL 43 Inç Android TV 8.999 TL
Dijitsu 55 Inç UHD WEBOS TV 9.999 TL
Dijitsu Çelik Kettle 299 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
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Denni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Hot Wheels Tekli Arabalar 47,50 TL
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NorthPasific Sahte Balık Klipsi 39,50 TL
NorthPasific Zoka 34,50 TL
NorthPasific Balık Kavrama Aparatı 59 TL
Balıkçı Çizme 199 TL
Kamuflaj Su İticili Eldiven 109 TL
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Oduncu Gömlek Erkek 179,50 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 155 TL
Kot Görünümlü Termal Tayt 95 TL
Termal Çorap 85 TL
Baskılı Minder 45 TL
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Pankek Tavası 229 TL
Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL
3 Çekmeceli Kutu 39,50 TL
Sıcak Su Torbası 65 TL
Dekoratif Çay Tabağı 24,50 TL