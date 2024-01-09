BİM aktüel 9-12 Ocak... BİM her hafta indirimli ürünlerin olduğu aktüel kataloğunu yayınlıyor. Bu Cuma yani 9 Ocak günü tüm şubelere gelecek indirimli ürünlerin bulunduğu güncel katalogta bu hafta buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi büyük ev eşyaları bulunuyor. İşte, 9-12 Ocak 2024 Salı, Çarşamba ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...