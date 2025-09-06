BİM 9-12 Eylül kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünler listesi
BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 9-12 Eylül kataloğunda; ankastre set, türk kahvesi makinesi, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 9-12 Eylül ürünler kataloğu...
Giriş: 06.09.2025 - 17:41 Güncelleme: 06.09.2025 - 17:41
- 1
BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 9-12 Eylül fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; ankastre set, teknolojik aletler, mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile 9-12 Eylül güncel aktüel kataloğu...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ