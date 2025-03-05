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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 7 Mart aktüel ürünler kataloğu: BİM indirimlerinde neler var?

        BİM 7 Mart aktüel ürünler kataloğu: BİM indirimlerinde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Renkli motosiklet çeşitleri indirimler arasında yer aldı. 7 Mart BİM indirimlerinde davlumbaz, fırın, çay makinesi de bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:53
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          BİM 7 Mart aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL, Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL, Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL, Heifer El Mikseri 799 TL, Range Çay Makinesi 999 TL, Kumtel Fondü Seti 799 TL’den satışa çıkacak. İşte BİM indirimli ürünleri

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