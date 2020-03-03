BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına sürpriz indirimli ürünleriyle çıkıyor. BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. LG K11 cep telefonu, Cam set üstü ocak kumtel, Saç kurutma makinesi ve Havuzlu toplu kaydırak gibi bir çok ürün BİM'de yerini alacak. İşte 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...