Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ve teknolojik aletler raflardaki yerini alacak. BİM 6 MART 2020 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu, 32 HD Uydu Alıcılı Televizyon, Cam Set Üstü Ocak Kumtel, Tefal Baskül, Buharlı Ütü, elektrik süpürgesi ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu...