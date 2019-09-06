BİM aktüel ürünler kataloğu 6 Eylül 2019 Cuma günü başlayacak indirimli fiyatları araştıranlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta teknoloji ürünleri öne çıkarken, mutfak gereçleri de önemli bir yer kaplıyor. 3 boy valiz, bez dlap gibi ürünler de oldukça ilgi çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 EYLÜL

HP Notebook: 1,799.00