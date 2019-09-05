Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 6 EYLÜL 2019 aktüel ürünler aktaloğunu incelediğimizde Notebook, kulaklık, laptop çanta, yazıcı ve kablosuz mouse olmak üzere bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 6 Eylül aktüel ürünler kataloğu...