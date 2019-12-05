Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 6 ARALIK 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Samsung Cep Telefonu Galaxy A30 ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte BİM 6 Aralık ürünler kataloğu...