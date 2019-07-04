BİM'de bu hafta indirimli sürpriz ürünler raflardaki yerini alacak. BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve ev araç gereç ürünlerinde indirimler var. Xiaomi Red Mi S2 cep telefonu, Inverter Klima, Vantilatör, Ana Kucağı, Bbek giyim ürünleri ve soğuk termos gibi bir çok ürünler BİM'de yarın yerini alacak. İşte BİM 5 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 5 TEMMUZ 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU