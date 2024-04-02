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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 5 Nisan 2024 kataloğu: Bu Cuma BİM'e neler geliyor, hangi ürünler indirime giriyor? BİM aktüel indirimli ürünler fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüelde bu hafta neler var? İşte 5 Nisan 2024 BİM aktüel kataloğu

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; halı yıkama makinesinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 5 Nisan kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 5 Nisan Cuma kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:46
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        • 1

          Salı ve Cuma günleri yayımlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 5 Nisan Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          BİM AKTÜEL KATALOĞU

          LG 55 İnç 4K Smart Nanocell Tv 20 bin 999 TL

          LG 55" UHD Smart Tv 18 bin 999 TL

          APE RYDER BONOBO Elektrikli Bisiklet 59 bin 999 TL

          RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20 bin 999 TL

        • 3

          Fakir Halı Yıkama Makinesi 9 bin 999 TL

          Luxell XXL Fastfryer 2 bin 499 TL

          Blaupunkt Tost Makinesi 1.699 TL

          Heifer Mini Blender Set 999,00 TL

          Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899,00 TL

        • 4

          Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 129,00 TL

          Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 119,00 TL

          Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 229,00 TL

          Benante Porselen Gold Rimli Fincan Seti 599,00 TL

          LAV Servis Tabağı 230 cc 17,50 TL

        • 5

          LAV Servis Tabağı 375 cc 22,50 TL

          Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 27,50 TL

          Ramekin Kase 6'lı 79,00 TL

        • 6
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