BİM 4 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e 4 Ağustos günü neler gelecek?
BİM aktüel kataloğu bu hafta yine birbirinden farklı indirimli ürünleri raflarına yerleştiriyor. 4 Ağustos 2023 Cuma günü satışa çıkacak BİM kataloğunda; Blender Seti, elektrikli bisiklet, spor ayakkabı, kavanoz çeşitleri, smart televizyon gibi ürünler dikkat çekti. İşte, BİM 4 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos 2023 alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. BİM'de yarın: Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Bonera Karnıyarık Tenceresi, RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet gibi birçok ürün yer alacak. İşte detaylar...
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BİM 4 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (2.999 TL)
Luxell XXL 7.5 LT Fastfryer (2.799 TL)
Arnica Blender Seti (899 TL)
Cook Love Eriste / Makarna Makinesi (599 TL)
Alpina Bıçak Seti 3'lü (199 TL)
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Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı 3 Bıçaklı (129 TL)
Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri 5 L (69 TL)
Casilli Kadın İp Askılı Şortlu Takım (125 TL)
MGS Luna’nın Bisikleti (69 TL)
Molinella Sofra Bezi (34.50 TL)
Fakir ŞARJLI 2İN1 İNOVAX DİK SÜPÜRGE (5.999 TL)
Kumtel Vakum Makinesi (599 TL)
Bonera Karnıyarık Tenceresi (159 TL)
Spor Ayakkabı Kadın 37, 38 numara (139 TL)
Şort Erkek S-M, L-XL beden (59 TL)
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LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA (15.999 TL)
Nordmende 42 İNÇ NM42250 FHD ANDROID TELEVİZYON (5.299 TL)
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (15.999 TL)
Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet (12.999 TL)
Elektrikli Bisiklet MJ-1 (9.999 TL)