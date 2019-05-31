Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına temel ihtiyaçlardan biri olan mutfak eşyaları ile çıkıyor. BİM 31 MAYIS 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Sıcak soğuk su sebilinden, Aspiratörden, modern tv ünitesine gibi birçok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...

BİM 31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Su Sebili Sıcak-Soğuk: 399.00

Set Üstü Ocak: 249.00

Mini Fırın 32 lt: 129.00