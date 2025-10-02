Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 3 Ekim fırsatları: BİM'de bu cuma neler var? BİM aktüel kataloğu 3 Ekim Cuma 2025 yayınlandı! BİM'de hangi ürünler indirime girdi?

        BİM 3 Ekim fırsatları: BİM'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM, Ekim ayının ilk cuma gününe özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta market raflarında teknolojiden giyime, ev aletlerinden gıdaya kadar birçok farklı kategoride indirimli ürün alışverişseverlerle buluşacak. 3 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak fırsatlar, merakla beklenen yeni katalogda yerini aldı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her hafta tüketicilere farklı katalog sunan BİM, 3 Ekim Cuma günü için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Ekim ayına özel fırsatlarla dolu katalog teknolojik ürünlerden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler barındırıyor. İşte bu haftanın dikkat çeken BİM fırsatları…

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Marinette Gazze yolunda
        Marinette Gazze yolunda
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Petro'dan Trump'a "Gazze'ye yardım" çağrısı
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 9 kent için 'sarı' alarm!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Tarım BAĞ-KUR’luları dikkat!
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kauçuk fabrikasında 32 işçi gazdan etkilendi
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa