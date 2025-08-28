BİM 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos indirimleri belli oldu. 29 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünlerde mini buzdolabı, blender seti, saç kurutma makinesi, televizyon yer alıyor. Okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için defter, silgi, kalemtraş birçok ürün bulunuyor. İşte, 29 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
BİM 29 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı.
BİM 29 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL
Arnica Blender Seti 1.490 TL
Kumtel Mini Fırın 2.150 TL
Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL
Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL
BİM AKTÜEL KIRTASİYE ÜRÜNLER KATALOĞU
Daily Fotokopi Kağıdı 80 g 115 TL
Renkli Fotokopi Kağıdı 39 TL
Fon Kartonu 57,50 TL
Renkli Eva 25 TL
Simli Yapışkanlı Eva 35 TL
Tahta Kalemi 59 TL
İnce Uçlu Keçeli Kalem 119 TL
Simli Fosforlu Kalem 119 TL
Fosforlu Kalem 49 TL
Çift Taraflı Keçeli Kalem 69 TL
Çift Taraflı Pati Fosforlu Kalem 59 TL
Kesim Fosforlu Kalem 119 TL
Tekli Simli Fosforlu Kalem 20 TL
Tekli Fosforlu Kalem 14 TL
Elişi Kağıdı 12,50 TL
