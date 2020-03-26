Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ve teknolojik aletler raflardaki yerini alacak. BİM 27 MART 2020 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde, Meizu M6T Cep Telefonu, Blender Robot Seti, Taşınabilir Şarj Aleti, Çay Makinesi, Set üstü ocak ve aspiratör, otomatik sıvı sabun aleti ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 27 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu...