Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 27 EYLÜL 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu, cam set üstü ocak, mini fırın, saç kurutuması makinesi gloria, olmak üzere birçok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 27 Eylül ürünler kataloğu...