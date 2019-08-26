BİM 27 Ağustos 2019 aktüel ürünleri belli oldu. Yarın Bİm mağazalarında hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyordu. Bu sefer çok farklı bir ürün çeşidi ile karşımıza çıkacak. İç giyimden, dayanıklı pillere kadar. İşte BİM 27 Ağustos 2019 aktüel ürünleri