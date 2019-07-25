BİM'de bu hafta indirimli sürpriz ürünler raflardaki yerini alacak. BİM 26 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji, ev araç gereç ürünlerinde ve çocuk oyuncaklarında indirimler var. Xiaomi Red Mi Go cep telefonu, Uydu Alıcılı TV, Vantilatör, USB Bellek ve 26 Jant bisiklet gibi bir çok ürünler BİM'de yarın yerini alacak. İşte BİM 26 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 26 TEMMUZ 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU