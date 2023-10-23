BİM 24-27 Ekim 2023 kataloğu çıktı! BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. 24-27 Ekim 2023 BİM kataloğunda fastfryer, akıllı saat, notebook, yazıcı, TV, balıkçılık malzemeleri ve mutfak araç gereçleri mağazalarda satışa sunulacak. BİM'de bu hafta salı ve cuma günleri alışverişseverler ile buluşacak aktüel ürünleri getirdik. İşte, 24-27 Ekim 2023 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünler fiyat listesi...
- 1
BİM 24-27 Ekim 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta temel gıdadan teknolojik aletlere, hobi malzemelerinden cam ürünlerine kadar pek çok farlı ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 24-27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...
BİM 24 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Binvezir Kaşar Peyniri 1000 g - 169 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g - 79,50 TL
Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 159,00 TL
Dost Tam Yağlı Süt - 22,50 TL
Efsane Un 10 kg - 115,00 TL
Ayçiçek Yağı 1 lt. - 39,75 TL
Efor Platinum Siyah Çay 1 kg - 89,50 TL
- 2
Kakaolu Fındık Kreması - 67,50 TL
Kakaolu Kırmızı Meyveli Bar - 14,50 TL
Sütlü Krema Dolgulu Kek - 22,50 TL
Bon Bon Şeker Çeşitleri - 34,50 TL
Olala Bold Bitter Çikolata Kaplamalı Mini Kek 156 g - 26,50 TL
Tadelle Sütlü Fındık Dolgulu Bar 3x30 g - 29,50 TL
Biskrem Extra Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 184 g - 17,50 TL
- 3
BİM 25 EKİM 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Keysmart KEY 430 BZNF Nofrost Buzdolabı - 12.499 TL
Keysmart KEY 250 NF Nofrost Buzdolabı - 11.499 TL
Keysmart KEY 8002 CM 8 KG Çamaşır Makinesi - 8.299 TL
Keysmart KEY 4014 BM 4 PROGRAMLI Bulaşık Makinesi - 7.499 TL
-
- 4
BİM AKTÜEL 27 EKİM 2023 KATALOĞU
Dijitsu 55 İNÇ UHD Smart TV - 9.399,00 TL,
HP Notebook- 12.999,00 TL,
Tesla Işıklı Plazma Küre- 229,00 TL
Polosmart Akıllı Saat- 399,00 TL
Kablosuz Klavye Mouse Set- 265,00 TL
Luxell XXL 7.5 L Fastfryer - 2.499 TL
- 5
North Pasific Hobi Olta Seti - 499 TL
North Pasific Olta Sehpası - 179,00 TL
Tekli Olta Ayağı - 65,00 TL
North Pasific Balıkçı Makası - 49,50 TL
Balıkçı Çantası - 179,00 TL
North Pasific Balıkçı Pensesi - 89,00 TL
Mozart 30x40 cm Tuval - 59 TL
Mozart Akrilik Boya - 32,50 TL
Clementoni Doğa Puzzle - 99 TL
- 6
Ören Bayan Dikiş ve Örgü Ürünleri - 14,50 TL
Altın Başak Dikiş Seti - 89 TL
Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye - 175 TL
Fermuarlı Polar Yelek - 119 TL
Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan - 299 TL
Puf - 219 TL
Gütermann Tekstil Yapıştırıcısı - 89 TL
-
- 7
MGS Oyuncak 3 Katlı Otopark - 299 TL
Baby Alive Yüzücü Bebeğim Sunny - 229 TL
Piccolo Mondi Mini Blok Süper Arabalar - 179 TL
MGS Oyuncak Veteriner Dükkanı - 99 TL
Molmo İtfaiye Aracı - 99 TL
- 8
Paşabahçe Ayaklı Patisserie Tabak - 129 TL
Paşabahçe 12 Parça Melis Çay Seti - 119 TL
Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase - 119 TL
Paşabahçe Borcam Oval Kapaklı Tencere - 109 TL
Paşabahçe Borcam Casseroles Kapaklı Tencere - 89 TL
Paşabahçe 2’li Homemade Yağlık/Sirkelik - 75 TL
- 9
Tefal Simplicty Tava - 499 TL
Tefal Şef Bıçağı - 229 TL
Bonera Kulplu Balık Tepsisi - 199 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi - 159 TL
Colorina 2 Katlı Kurabiyelik - 115 TL
Saplı Gırgır - 39,50 TL
Glass in Love Cam Kupa - 15 TL
3 Çekmeceli Kutu/Organizer - 39,50 TL
-