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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel 23 Şubat kataloğu yayında!

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta Şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni aya özel 23 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 21:04 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:04
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        • 1

          BİM aktüel ürünler 23 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 23 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL KATALOĞU

          HP Victus FA0008NT Gaming Laptop: 27.999 TL

          HP7N4W2AA Notebook: 10.999 TL

          LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

          LG 55" UHD Smart Tv: 18.999 TL

          Casper Via M30 Plus Cep Telefonu: 4.599 TL

          Vivo Y16 Cep Telefonu: 4.499 TL

          Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık: 949 TL

          Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık: 699 TL

          Honor Choice Akıllı Bileklik: 999 TL

        • 3

          Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL

          Philips Dijital Su Arıtma Cihazı: 4.799 TL

          Mutfak Aletleri

          Philips Süpürge: 4.499 TL

          Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL

          Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL

          Onvo Dijital Çelik Kettle: 899 TL

        • 4

          Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL

          Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL

          Kiwi Baharat Öğütücü: 219 TL

          Kiwi Standlı Blender: 799 TL

        • 5

          Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL

          Kiwi IP Kamera: 599 TL

          Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL

          Katlanır Su Bidonu: 49 TL

          Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL

          Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL

          Kirli Çamaşır Sepeti: 169 TL

          Çamaşır Selesi: 79 TL

          Ütü Masası: 489 TL

          Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL

          Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li: 44 TL

        • 6

          Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü: 89 TL

          Pedallı Temizlik Seti: 179 TL

          Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı: 119 TL

          Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm: 59 TL

          Ev Tekstili ve Moda

          Casilli Termal Tayt: 99 TL

          Çift Kişilik Battaniye: 279 TL

          Tek Kişilik Battaniye: 239 TL

          Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL

          Kadın Fitilli Pantolon: 69 TL

          Erkek Kazak: 129 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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