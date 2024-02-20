BİM aktüel 23 Şubat kataloğu yayında!
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta Şubat ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni aya özel 23 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM aktüel ürünler 23 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 23 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM AKTÜEL KATALOĞU
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop: 27.999 TL
HP7N4W2AA Notebook: 10.999 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL
LG 55" UHD Smart Tv: 18.999 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu: 4.599 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu: 4.499 TL
Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık: 949 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık: 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik: 999 TL
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Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL
Philips Dijital Su Arıtma Cihazı: 4.799 TL
Mutfak Aletleri
Philips Süpürge: 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL
Luxell XXL Fastfryer: 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle: 899 TL
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Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü: 219 TL
Kiwi Standlı Blender: 799 TL
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Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL
Kiwi IP Kamera: 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL
Katlanır Su Bidonu: 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL
Kirli Çamaşır Sepeti: 169 TL
Çamaşır Selesi: 79 TL
Ütü Masası: 489 TL
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı: 75 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li: 44 TL
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Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü: 89 TL
Pedallı Temizlik Seti: 179 TL
Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı: 119 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm: 59 TL
Ev Tekstili ve Moda
Casilli Termal Tayt: 99 TL
Çift Kişilik Battaniye: 279 TL
Tek Kişilik Battaniye: 239 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 429 TL
Kadın Fitilli Pantolon: 69 TL
Erkek Kazak: 129 TL
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