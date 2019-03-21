BİM 22 Mart aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de cuma günü indirimi olarak Bulaşık Makinesi KEY 3003 satışa sunuldu. Ayrıca Kumtel marka set üstü ocak 249.00 TL'den satışta olacak.

İşte 22 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22 Mart aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de cuma günü indirimi olarak Bulaşık Makinesi KEY 3003 satışa sunuldu. Ayrıca Kumtel marka set üstü ocak 249.00 TL'den satışta olacak.

İşte 22 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Smart vücut analiz baskülü 79,90 TL