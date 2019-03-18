Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına elektronik ürünleriyle çıkıyor. BİM 22 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı markalarda indirimler var. Bulaşık makinesi, set üstü ocak, pilates topu gibi bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte BİM 22 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...