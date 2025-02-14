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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 21 Şubat 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 21 Şubat aktüel kataloğu yayında! İşte ürünlerin fiyat listesi

        BİM aktüel 21 Şubat kataloğu gündemdeki yerini aldı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 21 Şubat BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 19:47 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:26
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          BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

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