BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın 21 Ocak BİM kataloğunda makyaj ve gıda ürünleri indirimi dikkat çekiyor. Saban markalı 2,5 kg paket halinde pilavlık bulgur ve köftelik bulgur, 50 TL fiyat etiketiyle satışta. İşte, 21 Ocak 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
Giriş: 20.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:28
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BİM indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta gıda ürünlerindeki indirim dikkat çekiyor. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı
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Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg: 93 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg: 50 TL
Saban Köftelik Bulgur 2,5 Kg: 50 TL
Saban Nohut 2,5 Kg: 118 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg: 134,50 TL
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