Okulların açılmasına kısa bir süre kala en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de BİM kırtasiye ürünleri 2022 ne zaman gelecek sorusunun cevabı oldu. Peki BİM aktüel ürünler kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? İşte ayrıntıları...

BİM OKUL EŞYALARI NE ZAMAN GELECEK?

Bim okul malzemeleri konusunda yoğun ilgi herkesin bildiği bir durum. Peki Bim okul eşyaları ne zaman gelecek? Bu soruya şimdiden cevap vermesi çok zor. Ancak geçen seneki uygulamaya bakıldığında 21 Ağustos 2022 aktüel ürünler içerisinde kırtasiye malzemeleri olabilir. Bir önceki yıl bu tarihte kırtasiye ürünler katalogdaki yerini almıştı.

21 Ağustos 2022 tarihi ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçen yıl 21 Ağustos günü kırtasiye malzemeleri satışa sunulmuştu. Okul malzemelerinizi size en yakın Bim mağazasına giderek aktüel ürün reyonundan alabilirsiniz!