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BİM 2022 okul malzemeleri ne zaman gelecek, hangi ürünler var? BİM aktüel ürünler kataloğu okul malzemeleri neler?

Yaz tatilinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatlı telaş sardı ve okul malzemeleri alınmaya başlandı. Ekonomik olmasından dolayı ise çoğu veli BİM'i tercih ediyor. Peki, BİM'e okul malzemeleri ne zaman gelecek ve hangi ürünler satışta olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu okul malzemeleri..

08.08.2022 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Okulların açılmasına kısa bir süre kala en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de BİM kırtasiye ürünleri 2022 ne zaman gelecek sorusunun cevabı oldu. Peki BİM aktüel ürünler kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? İşte ayrıntıları...

    BİM OKUL EŞYALARI NE ZAMAN GELECEK?

    Bim okul malzemeleri konusunda yoğun ilgi herkesin bildiği bir durum. Peki Bim okul eşyaları ne zaman gelecek? Bu soruya şimdiden cevap vermesi çok zor. Ancak geçen seneki uygulamaya bakıldığında 21 Ağustos 2022 aktüel ürünler içerisinde kırtasiye malzemeleri olabilir. Bir önceki yıl bu tarihte kırtasiye ürünler katalogdaki yerini almıştı.

    21 Ağustos 2022 tarihi ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçen yıl 21 Ağustos günü kırtasiye malzemeleri satışa sunulmuştu. Okul malzemelerinizi size en yakın Bim mağazasına giderek aktüel ürün reyonundan alabilirsiniz!

  • BİM OKUL ÇANTASI NE KADAR?

    Bim okul çantası en fazla ilgi gösterilen ürünlerden biri oluyor. Geçen sene 49,90 TL fiyatla satılan okul çantasının bu yıl fiyatının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. Okul çantaları, okul alışverişlerinde en fazla payı tutan üründür. Farklı mağaza ve kırtasiyelere göre Bim’in uygun fiyatlı seçenekler sunması aileler açısından büyük bir avantaj.

    Bim tarafından sunulan çantalara bakıldığında kız ve erkek çocukları için farklı seçeneklerin bulunduğu görülüyor. Erkekler için olan seçenekler genellikle mavi ve tonları, kızlara sunulan seçenekler ise pembe ve tonları olarak satılıyor.

  • BİM AKTÜEL OKUL ÜRÜNLERİ LİSTESİ?

    Bim okul eşyası her yıl merakla beklenen aktüel ürünlerden birisidir. Bilindiği gibi okul ihtiyaçlarının karşılanması ciddi anlamda maliyetli bir işlemdir. Her ne kadar okul ihtiyaçları tek tek makul seviyede görünse de aynı anda çok sayıda ürünün alınmasından dolayı maliyetler ciddi anlamda artıyor. İşte bu durum ailelerin daha uygun seçeneklere yönelmesine neden oluyor.

    Bim kırtasiye ürünleri okul malzemeleri kataloğu çıkar çıkmaz aileler planlarını yapıyor. Ürünlerin geleceği tarihte Bim mağazalarına sabahın erken saatlerinde giden aileler ihtiyaçlarını tükenmeden alabiliyor. Buradaki ilgi nedeniyle ürünler çok kısa bir süre içinde tükeniyor.

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