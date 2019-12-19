Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 20 ARALIK 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Kumtel cam ankastre seti, katlanabilir mikser, türk kahvesi makinesi ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte BİM 20 Aralık ürünler kataloğu...