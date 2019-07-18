Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, Bu hafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ve elektronik ürünlerle çıkıyor. BİM 19 TEMMUZ 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Derin dondurucu, samsung cep telefonundan, mini buzdolabı, mini fırına kadar bir çok ürünler BİM'de yerini alıyor. İşte BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...

Keysmart Derin Dondurucu: 1,399,00

Samsung J4 Plus Cep Telefonu: 999,00

Mini Buzdolabı: 549,00

Mini Fırın: 139,00