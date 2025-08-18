BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı! Bu Salı BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Market zinciri, onlarca ürünü cazip fiyatlarla satışa çıkarıyor. Bu Salı raflarda yerini alacak aktüel ürünler arasında gıdadan tekstile, temizlik malzemelerinden kişisel bakıma birçok ürün bulunuyor. 10 kilogramlık toz deterjan 275 TL, 50'li bulaşık makinesi kapsülü 185 TL, yüzey temizleyici 69 TL, 32'li tuvalet kağıdı 159,50 TL, makyaj fırçası ve ayna seti 169 TL'den alışverişseverlerle buluşacak. İşte, 19 Ağustos 2025 Salı günü satışa sunulacak BİM indirimli aktüel ürünleri...
- 1
Alışverişseverlerin merakla beklediği BİM 19 Ağustos 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu Salı kahvaltılık ürünlerden temizlik malzemelerine, iç giyimden makyaj malzemelerine onlarca farklı ürün kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. 500 gram dana döner, 235 TL, 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 250 TL, 12’li kağıt havlu 95 TL, maskara 109 TL, bisiklet yaka erkek atlet 195 TL, bisiklet yaka kadın atlet 179 TL’den raflarda olacak. İndirimli ürünler arasında yoğurt, sosis, salam, sucuk, kefir, yoğurt da yer alırken makyaj malzemelerinden fırça, lip balm, göz kalemi alıcılarını bekliyor olacak. İşte, 19 Ağustos 2025 BİM aktüel kataloğu!
- 2
BİM 19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL
Sarp Et Dana Döner 235 TL
Yöresel Peynir Çeşitleri 59,50 TL
Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 169,50 TL
Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 119 TL
Piliç Sucuk 79 TL
Piliç Çıtır Kıtır Fileto 139 TL
Krem Peynir 54,50 TL
Dana Macar Salam 42,50 TL
- 3
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL
Dardanel Ton Balığı 79 TL
Torku Bulgur Çeşitleri 32,50 TL
Pastavilla Bronz Kalıp Makarna Çeşitleri 39,75 TL
Chef Alberto Lavaş Tortilla 35 TL
Sana Margarin Klasik Paket 99,75 TL
Cem Siyah Zeytin 175 TL
- 4
Rinso Toz Deterjan 275 TL
Agu Baby Bebek Bezi Paketleri (Maxi, Junior, X Large) 235 TL
Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 185 TL
Tuvalet Kağıdı 159,50 TL
Kağıt Havlu 95 TL
Yüzey Temizlik Spreyi 69 TL
Islak Havlu 59 TL
Komili Şampuan 85 TL
Emici Külot Hasta Bezi 149 TL
Günlük Hijyenik Ped 49 TL
Makyaj Fırçası & Ayna Seti 169 TL
Maskara 109 TL
Makyaj Sabitleme Spreyi 129 TL
Lip Balm 99 TL
- 5
26 AĞUSTOS 2025 BİM AKTÜEL KATALOĞU
- 6
-
- 7