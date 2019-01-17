17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM 18 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu ile yine çok sayıda üründe indirime gideceğini duyurdu. BİM aktüel ürünler arasında çamaşır makinesi, tablet, yazıcı, kulaklık, uydu alıcısının yanında çok sayıda mutfak gereci ve ev tekstili ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimzide.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 18 OCAK CUMA
Keysmart 15 programlı 8kg Çamaşır Makinesi 1099 TL.
Reeder M7S Tablet 299 TL
HP Deskjet All-In-One Yazıcı 175 TL
Kingston 32GB USB Bellek 29,90 TL
Trust Oyuncu Mouse 39,90 TL
Freesound Bluetooth Kulaklık 29,90 TL
Hometech HD Uydu Alıcısı 99 TL
chef’s Mini Tava çeşitleri 11,50 TL
Netlon Düdüklü Tencere 129 TL
Lav 3’lü Aizona Kısa Meşrubat Bardağı 5,50 TL
Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 14,90 TL
Plastik Kaşıklık 3,40 TL
Elektrikli Sıcak Su Torbası 45 TL
Lav 6’lı Optikli Çay Bardağı 7,95 TL
Nakışlı El Havlusu 3,95 TL
Figürlü poşetlik 5,95 TL
Havlulu Mutfak Önlüğü 11,50 TL
Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 89,90 TL
Soley Tek Kişilik Nevresim Takımı 75 TL
Kanepe Örtüsü 24,90 TL
Çift Kişilik Desenli Yorgan 49,90 TL
Silikon Elyaf Yastık 12,90 TL
2’li Yastık Kılıfı 7,95 TL
Farklı renklerde Pamuklu Paspas 5,50 TL
Bez Oyun Çadırı 29,90 TL
Oyuncak Şato 27,50 TL
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