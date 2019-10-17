Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflarındaki yerini alacak. BİM 18 EKİM 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde Hp Notebook, Taşınabilir Şarj Aleti, Cep Telefonu Galaxy A30, 2'li Dekoratif Mebran Zigon Sehpa, Televizyon Sehpası olmak üzere birçok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 18 Ekim ürünler kataloğu...