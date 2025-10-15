Habertürk
Habertürk
        BİM 17 Ekim 2025 Cuma kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 17 Ekim kataloğu yayınlandı! İşte bu Cuma satışa çıkacak BİM aktüel ürünler listesi

        BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 17 Ekim kataloğunda; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 17 Ekim ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 18:52 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:55
        • 1

          BİM'de 17 Ekim fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; ankastre set, teknolojik aletler, mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile 17 Ekim güncel aktüel kataloğu...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
