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        Haberler Gündem BİM 17-20 Ekim 2023 kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyatları

        BİM 17-20 Ekim 2023 kataloğu yayımlandı! İşte bu hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile bu hafta salı ve cuma satışa çıkacak indirimli ürünlerin fiyatları belli oldu. BİM 17-20 Ekim 2023 kataloğunda; yeni doğan ürünleri, çeşit çeşit ısıtıcılar ve mutfak araç gereçleri ön plana çıkıyor. BİM marketlerde bu hafta alışverişseverler ile buluşacak indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte, 17-20 Ekim 2023 yeni BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:32
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        • 1

          BİM'de bu hafta salı günü; yarım yağlı ğoğurt 109 TL, yarım yağlı tost peyniri 205 TL, tuvalet kağıdı 38 TL'den satışa sunulacak. 20 Ekim Cuma günü ise BİM marketlerde; dilimli radyatör 1.499,00 TL, katlanabilir çocuk küveti 289,00 TL, elektrikli süpürge 2.699,00 TL'den alıcı bulacak. İşte, 17-20 Ekim 2023 yeni BİM aktüel kataloğu...

          17 EKİM 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          5 kg İçim Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL

          1L İçim Kefir Çeşitleri 34.50 TL

          4x250 g Bizim Margarin Paket 55.50 TL

          1500 g Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 205 TL

          1000 g Ayca Lor Peyniri 36.50 TL

          300 g İkbal Evlik Dana Sucuk 109 TL

          5 kg Efsane İthal Pilavlık Pirinç 109 TL

          Tat Ketçap Mayonez Seti 34.50 TL

          Hürrem Şehriyeli Tavuk Çorbası 8.90 TL

          3'lü Dr. Oetker Puding 37.50 TL

          500 g Nora Un Çeşitleri 22.50 TL

          210 g Tamek Domates Püresi 7.50 TL

          330 g Pek Food Lahmacun 59 TL

          450 g Superfresh Ispanak 25 TL

        • 2

          100'lü Molfix Maxi Bebek Bezi 239 TL

          8'li Familia Tuvalet Kağıdı 38 TL

          6'lı Familia Kağıt Havlu 45 TL

          80'li Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Tableti 350 TL

          10 kg Rinso Toz Deterjan 209 TL

          30'lu Molped Günlük Ped 28.50 TL

          Bolero Kadın Soket Çorap 24.50 TL

          Oral-B Diş Fırçası 25 TL

          Flormar MAskara 49.50 TL

          Naturalove Küpe 29.50 TL

          Naturalove Kolye 29.50 TL

        • 3

          BİM 20 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Piccolo Mondi oyuncak kurmalı yengeç- 179,00 TL

          Kurmalı banyo oyuncakları- 59,00 TL

          2'li böcek arabalar- 29,50 TL

          Piccolo Mondi Müzikli ışıklı saksafon- 169,00 TL

          İlk 100 sözcük çeşitleri- 69,00 TL

          Poppity araçlar- 149,00 TL

          Oyuncak süpürge- 279,00 TL

        • 4

          Sweet Baby batik- 65,00 TL

          Banyo/ Mama oturağı 169,00 TL

          Katlanabilir çocuk küveti- 289,00 TL

          Su kovası- 99,00 TL

          Çamaşır selesi- 159,00 TL

          Slikon mama kaşığı- 22,00 TL

          Süt/mama saklama kabı- 22,50 TL

        • 5

          Bebek nevresim seti- 169,00 TL

          Bebek yastık kılıfı- 32,50 TL

          Biberon kurutucu- 29,50 TL

          Mama sandalyesi- 349,00 TL

          Bebek kanguru- 299,00 TL

        • 6

          NordMende 43 inç FHD Android Tv- 2.099,00 TL

          TV arkası led aydınlatma- 129,00 TL

          Braun blender seti- 799,00 TL

          Kumtel Sürgülü Aspiratör- 799,00 TL

          Arnica elektrikli süpürge- 2.699,00 TL

          8 bölmeli çok amaçlı dolap- 1.499,00 TL

        • 7

          Kiğılı erkek mont - 699 TL

          Kiğılı erkek sweatshirt - 269 TL

          Erkek çanta - 95 TL

          Erkek deri kemer - 125 TL

          Kadın eşarp - 34,50 TL

          Casilli termal çorap - 79 TL

          Molinella tek kişilik lastikli çarşaf - 69 TL

        • 8

          Glass In Love cam dondurma/tatlı kasesi - 99 TL

          Glass In Love desenli borosilikat kupa - 39,50 TL

          Hobby Life stormax organizer kutu - 129 TL

          Paşabahçe desenli pasta tabağı - 29,50 TL

          Paşabahçe desenli sürahi - 65 TL

          Paşabahçe desenli 3'lü su bardağı - 65 TL

        • 9

          Kumtel çift yönlü ısıtıcı - 599 TL

          Kumtel dilimli radyatör - 1.499 TL

          Kumtel fanlı ısıtıcı - 329 TL

          Kumtel mini quartz ısıtıcı - 279 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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