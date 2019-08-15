BİM'de bu hafta indirimli sürpriz ürünler raflardaki yerini alacak. BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve ev araç gereç ürünlerinde indirimler var. Dijitsu uydu alıcılı televizyon, Buhar kazanlı ütü Philips ve Sensörlü drone, giyim ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi bir çok ürünler BİM'de yarın yerini alacak. İşte BİM 16 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 16 AĞUSTOS 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU