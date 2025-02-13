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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 14 Şubat 2025 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

        BİM 14 Şubat 2025 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM aktüel kataloğunda neler var?

        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten mutfak gereçlerine, tekstilden mobilyaya kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler raflarda olacak. İşte BİM 14 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:12
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          BİM aktüel yeni haftaya yeni indirimlerle başladı. Cuma günü haftanın son indirimlerini satışa çıkaracak olan zincir markette pek çok ürün indiriml olacak. İşte BİM 14 Şubat aktüel ürünler kataloğu

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